精障殺人三不管 追蹤機制如具文

2019年01月31日 04:11 中國時報 張孝義

王姓牙醫師妻子沉痛呼籲政府重視精障者殺人問題，從犯保協會數據來看，3年來疑精障殺人案共54件，其中31件被告經鑑定確有精神疾病，17件獲判適用減刑，顯示這類事件在法官不做死刑判決，衛福部沒有積極作為和法務部礙於專業及人力也只能「關起來」，成為社會「三不管」的死角。

「小燈泡」的王景玉、台南遊樂場割喉殺童的曾文欽，法院皆以精神疾病當作不判處死刑的理由，精神障礙形同殺人犯的免死金牌。法官固然依刑法第19條規定，以及國際人權決議或兩公約的精神，對精障者雖不能判處死刑，但也引發難以忽視的問題。

依精神衛生法第19條規定，經診斷或鑑定是精神病患就應追蹤保護，嚴重病人更要設置保護人，如沒有保護人還必須地方政府主管機關選定適當人員、團體或機構來加以保護，但從過往案例，這些追蹤保護機制根本是虛設、形同具文。

同樣，依法監所須提供醫療，或護送協助精神病患就醫。但依目前全台監所超收近6000人，精神病犯只能「關起來」，根本不可能獲得專業治療。

尤其無期徒刑仍可假釋，在監受刑人無法得到專業治療，本報民調結果指有8成民眾贊成精障殺人終身監禁，無論這是不是比死刑更殘忍的刑罰，但反映出民眾擔心成為「下一個被害人」的恐懼，政府應有所作為，而非開會補破網。

(中國時報)