精障殺人三不管 追蹤機制如具文
王姓牙醫師妻子沉痛呼籲政府重視精障者殺人問題，從犯保協會數據來看，3年來疑精障殺人案共54件，其中31件被告經鑑定確有精神疾病，17件獲判適用減刑，顯示這類事件在法官不做死刑判決，衛福部沒有積極作為和法務部礙於專業及人力也只能「關起來」，成為社會「三不管」的死角。
「小燈泡」的王景玉、台南遊樂場割喉殺童的曾文欽，法院皆以精神疾病當作不判處死刑的理由，精神障礙形同殺人犯的免死金牌。法官固然依刑法第19條規定，以及國際人權決議或兩公約的精神，對精障者雖不能判處死刑，但也引發難以忽視的問題。
依精神衛生法第19條規定，經診斷或鑑定是精神病患就應追蹤保護，嚴重病人更要設置保護人，如沒有保護人還必須地方政府主管機關選定適當人員、團體或機構來加以保護，但從過往案例，這些追蹤保護機制根本是虛設、形同具文。
同樣，依法監所須提供醫療，或護送協助精神病患就醫。但依目前全台監所超收近6000人，精神病犯只能「關起來」，根本不可能獲得專業治療。
尤其無期徒刑仍可假釋，在監受刑人無法得到專業治療，本報民調結果指有8成民眾贊成精障殺人終身監禁，無論這是不是比死刑更殘忍的刑罰，但反映出民眾擔心成為「下一個被害人」的恐懼，政府應有所作為，而非開會補破網。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。