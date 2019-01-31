判死才道歉 阿公斥鱷魚的眼淚
男子莊嘉億受入監服刑的女友託付照顧她4歲的女兒，他卻拿鐵棍痛毆女童致死，一審將他判處死刑，莊的母親則因幫忙掩飾犯行遭判無期徒刑；高院昨開庭，莊男母子向死者家屬道歉，但女童的阿公無法接受，斥責對方是「鱷魚的眼淚」，不願意原諒，法官將委託台灣大學對莊男進行心理鑑定。
莊男庭訊後，押返途中被媒體問到是否因害怕二審被判處死刑才道歉，他低頭不回應。
前年11月22日下午，4歲女童被莊與莊的母親送醫，到院時女童已無呼吸心跳，醫護人員檢視女童遺體，發現近百處大小不同的傷勢，女童右腿一截斷骨穿出皮膚表面、傷口化膿，檢方莊男母子起訴。
女童邱姓母親在法院審理時表示，希望法官將莊判死刑，她說，平時對莊的家人很好，還賺錢養他們，入獄前囑託莊家好好照顧女兒，沒想到下場是如此。
高院昨召開準備庭，莊男母子向女童家屬道歉，但女童阿公表示沒有和解意願，氣得指孫女被打到屁股開花、骨頭露出來、趾頭還少一截，對方卻不送醫，莊如今道歉，誰會相信？法官聽聞後則提醒莊男母子道歉的「態度很重要」。
(中國時報)
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