狠父母勒殺女嬰 起訴求重刑

2019年01月31日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

黃姓夫婦去年間狠心將3個月大女兒虐打、勒脖致死，檢警進而查出早在3年前也曾將2個月大兒子撞擊死亡，嘉義地檢署昨依殺人罪、故意對兒童傷害致死等罪將黃姓夫婦起訴，並向法院請求從重量刑，2人移審法院後，仍否認犯行，法官認為有串證之虞，裁定羈押。

檢警調查，黃姓夫妻生育2女1男，居無定所，黃男打零工，丁女沒有工作，年幼的兒女三餐不繼，3歲多的長女發育遲緩，目前由嘉義縣政府社會局安置。

起訴指出，33歲黃男與22歲丁女是夫妻，2017年2月間，租住桃園龜山區。黃不耐2個月大兒子哭鬧，搖晃致兒子頭部撞擊浴室金屬門框，送醫急救不治。

去年8月底至10月21日，黃父在嘉義太保市出租套房內，屢次持衣架毆打3月大女兒的頭部，並用毛巾勒住女兒頸部左右來回拉扯，丁女不僅未制止，平常也未按時定量餵奶，致女兒嚴重發育不良，骨瘦如柴。

檢方偵辦後認為，這是典型家暴虐兒案，除將黃男及丁女依刑法成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴，還強調2人是成年人且是2名兒女的父母，未盡照護義務，反恣意對嬰孩施暴，輕蔑生命價值，實不可取，請求從重量刑。

(中國時報)