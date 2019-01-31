狠父母勒殺女嬰 起訴求重刑
黃姓夫婦去年間狠心將3個月大女兒虐打、勒脖致死，檢警進而查出早在3年前也曾將2個月大兒子撞擊死亡，嘉義地檢署昨依殺人罪、故意對兒童傷害致死等罪將黃姓夫婦起訴，並向法院請求從重量刑，2人移審法院後，仍否認犯行，法官認為有串證之虞，裁定羈押。
檢警調查，黃姓夫妻生育2女1男，居無定所，黃男打零工，丁女沒有工作，年幼的兒女三餐不繼，3歲多的長女發育遲緩，目前由嘉義縣政府社會局安置。
起訴指出，33歲黃男與22歲丁女是夫妻，2017年2月間，租住桃園龜山區。黃不耐2個月大兒子哭鬧，搖晃致兒子頭部撞擊浴室金屬門框，送醫急救不治。
去年8月底至10月21日，黃父在嘉義太保市出租套房內，屢次持衣架毆打3月大女兒的頭部，並用毛巾勒住女兒頸部左右來回拉扯，丁女不僅未制止，平常也未按時定量餵奶，致女兒嚴重發育不良，骨瘦如柴。
檢方偵辦後認為，這是典型家暴虐兒案，除將黃男及丁女依刑法成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴，還強調2人是成年人且是2名兒女的父母，未盡照護義務，反恣意對嬰孩施暴，輕蔑生命價值，實不可取，請求從重量刑。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。