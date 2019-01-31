林右昌逛市場 紅包發到缺貨
中國時報
游昊予／基隆報導
農曆春節將近，基隆市長林右昌30日上午走訪仁愛博愛市場，向本地攤商跟採買年貨的市民朋友們拜年，並發放豬年紅包。林右昌表示，因為市民朋友索取相當踴躍，紅包已經快缺貨，目前正在緊急加印中。
林右昌與市議員鄭文婷、張顥瀚以及仁愛市場主委王泓四等人走訪仁愛博愛市場，發放市府製作的豬年紅包，並向攤商跟採買年貨的市民朋友們拜年，祝福大家新的一年諸事圓滿，許多熱情的民眾也爭相和市場握手。
元宵節前 見者有份
林右昌表示，感謝市民朋友的熱情，也祝福大家在新的一年都能福氣圓滿，今年準備的紅包跟春聯，由於索取相當踴躍，目前已經缺貨，因此正在緊急加印中。他說，依照民間習俗，在元月十五的元宵節之前都算是過年，所以在元宵節前，只要他到公開場合，仍會視狀況發送紅包，給大家討個喜氣。
蔡適應發放環保福袋
基隆市政府表示，之前印製的5萬份紅包已經快要發放完畢，目前已經緊急連絡廠商加印1萬3000份，市長31日早上還會前往果菜市場及信義市場，由於民眾反應十分踴躍，將臨時加開一場，到崁仔頂魚市場向辛苦一年的市民朋友搏感情，歡迎大家一起來拿紅包。
此外，立法委員蔡適應也將於2月1日起於仁愛、信義市場等地發放豬年環保福袋，讓需要採買的朋友減少使用塑膠袋，一起環保愛地球。蔡適應服務處表示，如果活動期間不方便到場的民眾，也可以到服務處或民進黨基隆市黨部領取。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。