林右昌逛市場 紅包發到缺貨

2019年01月31日 04:11 中國時報 游昊予／基隆報導

農曆春節將近，基隆市長林右昌30日上午走訪仁愛博愛市場，向本地攤商跟採買年貨的市民朋友們拜年，並發放豬年紅包。林右昌表示，因為市民朋友索取相當踴躍，紅包已經快缺貨，目前正在緊急加印中。

林右昌與市議員鄭文婷、張顥瀚以及仁愛市場主委王泓四等人走訪仁愛博愛市場，發放市府製作的豬年紅包，並向攤商跟採買年貨的市民朋友們拜年，祝福大家新的一年諸事圓滿，許多熱情的民眾也爭相和市場握手。

元宵節前 見者有份

林右昌表示，感謝市民朋友的熱情，也祝福大家在新的一年都能福氣圓滿，今年準備的紅包跟春聯，由於索取相當踴躍，目前已經缺貨，因此正在緊急加印中。他說，依照民間習俗，在元月十五的元宵節之前都算是過年，所以在元宵節前，只要他到公開場合，仍會視狀況發送紅包，給大家討個喜氣。

蔡適應發放環保福袋

基隆市政府表示，之前印製的5萬份紅包已經快要發放完畢，目前已經緊急連絡廠商加印1萬3000份，市長31日早上還會前往果菜市場及信義市場，由於民眾反應十分踴躍，將臨時加開一場，到崁仔頂魚市場向辛苦一年的市民朋友搏感情，歡迎大家一起來拿紅包。

此外，立法委員蔡適應也將於2月1日起於仁愛、信義市場等地發放豬年環保福袋，讓需要採買的朋友減少使用塑膠袋，一起環保愛地球。蔡適應服務處表示，如果活動期間不方便到場的民眾，也可以到服務處或民進黨基隆市黨部領取。

(中國時報)