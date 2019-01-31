無名氏再捐2000萬 納公益平台

2019年01月31日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「無名氏」今年再度捐出2000萬元給新北市府，強調除了是朱市長好友也會是侯市長好友。（葉德正翻攝）

「無名氏」8年多來捐助新北市1億5000萬元，幫助許多弱勢民眾度過人生低潮，市長侯友宜30日在市政會議宣布，今年無名氏寫紙條告知市府再捐出2000萬元，紙條內容指出「他是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友」，盼善舉一棒接一棒傳承，這筆款項將全數納入公益大平台。

嘉惠45萬弱勢民眾

無名氏透過紙條表示，感謝新北市府一直以來妥善運用善款，滿足弱勢民眾需求，包括幸福保衛站、免費為65歲以上老年人配老花眼鏡，還有許多數不完善舉，這麼少的錢能發揮這麼大的功用「我只能說非常令人感動，同時也感謝新北市團隊的用心。」

社會局表示，總計「無名氏」累計捐款高達1億7000萬元，透過市府各項福利方案推動，共嘉惠超過45萬名老人、婦女、兒少、新住民或身心障礙者等弱勢民眾及家庭。

侯友宜30日在市政會議上宣布這項喜訊，並引用「無名氏」曾經說過的話：「關懷弱勢是一場愛心接力的馬拉松」，他相信這個社會不只1個「無名氏」，還有許許多多的熱心民眾或企業老闆都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心。

侯友宜強調，到現在為止，社會局同仁也不知道「無名氏」是誰，不過還是要利用市政會議，把善行義舉在這裡跟各局處首長報告。

善款充分規畫利用

侯友宜表示，這2000萬元善款將請社會局盤整成立「公益大平台」，規畫短、中、長期計畫，讓捐款能充分被利用，原有敬老眼鏡方案還沒實施完畢還需要一些經費，可挪一部份使用，幸福保衛站還要持續做，剩下會繼續規畫，把2000萬落實到每個人的身上，讓更多的學生、老人和民眾享有「無名氏」的溫暖。

侯友宜也說，他碰過很多善心民間團體、個人，常發生想捐款不知道要捐什麼，公益大平台就是要發揮單一窗口功能，讓善款發揮最大力量。

(中國時報)