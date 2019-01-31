擬刪議長權力 表決未過關

2019年01月31日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣議會30日舉行第19屆第1、2次臨時會，民進黨團、議會改革連線等議員針對目前4個審查會委員及召集人皆由議長擬定慣例，聯手提起臨時動議案，建請修正議事規則，改為議員自主登記及推舉召集人，意圖刪除議長權力，引起支持與反對陣營角力，最終表決結果僅10票支持未過半，宣告不通過。

人員由議長擬定 有違民主

依現行議事規則第59條規定，縣議會民政、財政、教育與建設4個審查會的委員人數、人選及召集人皆由議長擬定，所有議案必須經分組審查後，才能送至大會2、3讀，近年民政組相當搶手，許多議員未能入選，質疑現行規則有違民主政治精神。

民進黨議員陳光軒提臨時動議案，建請修改議事規則，各審查會委員改為每年第1次定期會由議員自行登記，人數超過時再於大會抽籤定之，並由委員會委員推舉召集人，此案受民進黨團、議會改革連線及國民黨議員張淑芬等8名議員附議。

分組有徵詢意願 且可協調

陳光軒、黎煥強、曾玟學、禹耀東等議員認為，目前有13個縣市議會由議員依自身專業、興趣等自行加入審查會，額滿採抽籤制，立法院各委員會亦是如此，希望透過修正制度，維護民主政治，符合議事透明化。

徐功凡、林寶珠、徐永煌及張顧礫等議員則認為，議長經過半議員投票支持產生，符合民主政治程序，各分組委員會組成前，議長有徵詢各黨團、議員意願，組成後議員經協調可互換或到不同的委員會列席觀摩，並無修正必要。

此案支持與反對陣營攻防熱烈，最終經舉手表決僅10人支持修正議事規則，由於表決未過半，提案宣告不通過，陳光軒受訪時無奈質疑「民主政治應建立公平制度不是嗎？」，鍾東錦則表示，關於審查委員的組成願意討論，至於該怎麼修正，還需花點時間再討論。

(中國時報)