飛天豬小提燈亮相 超級卡哇伊
台中市長盧秀燕30日發表中台灣元宵燈會「飛天豬」小提燈，大家直呼「太可愛了！」吸睛的還有「御天飛行豬」主燈，今年燈會以「福滿迎豬」為主題，適值燈會第20年，重返文心森林公園舉辦，別具意義，由於去年停發小提燈，今年市府製作15萬個小提燈，要讓市民歡喜過元宵。
去年停發 今年準備15萬個
盧秀燕公布小提燈「飛天豬」，強調大安區好吃的豬肉品牌即取名粉紅「飛天豬」，小提燈以今年主燈樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬嘴巴與翅膀還會擺動，展現創意與活力，燈會開幕2月16日至元宵節2月19日期間，每晚6時於活動現場免費發送，送完為止。
盧秀燕說，去年元宵燈會未發放小提燈，許多市民感到遺憾，今年應市民要求恢復發放，以飛天豬為主題，並加入巧思，讓小朋友體驗手動樂趣，中台灣元宵燈會將是全國最好看的燈會，由市府所發放的小提燈也是全國最好玩、最可愛的提燈。
台中意象 結合人文產業吸睛
台中市觀旅局長林筱淇表示，中台灣元宵燈會為中部元宵節盛會之一，每年吸引近百萬遊客參與，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，結合人文特色、產業特色、熱門景點等元素設計，創意大爆發。
除主燈外，有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈、1座日本睡魔扇形花燈，另還有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。
(中國時報)
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