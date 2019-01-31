龍崎掩埋場生態調查爭議大

2019年01月31日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

龍崎事業廢棄物掩埋場爭議10多年，環團記錄當地有梅花鹿等生態，台南市長黃偉哲25日宣布當地暫定自然地景；暫停開發消息引來歐欣公司質疑環團移花接木，台南社大30日打臉，「若我們移花接木，歐欣豈非做假？」鑒於開發許可3月10日到期，環團呼籲，「中央如再展延，只能說政治人物10多年來玩假的！」

環團籲勿展延開發許可

龍崎掩埋場案上周出現重大轉折，歐欣公司不滿結果，公開發出聲明質疑台南社區大學進行動物生態調查移花接木。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰從去年底得知市府同意放行歐欣進行水保施工，1個月來每天只睡5小時，身心全面備戰，「一定要重重一擊，不能漠視政府放行。」

黃煥彰說。當初公布包括穿山甲、梅花鹿等生態調查，就說明是在廠區外半徑500公尺，因根本就進不去廠區，何來移花接木？他說，翻看歐欣2003年環評，調查點也都在500公尺範圍，甚至被環評委員質疑只在「路邊」調查，歐欣答覆當地人煙罕至，目視和調查結果不至有太大區別。

他說，環團監測約1年多，歐欣環評報告僅在春夏2季數日調查，「如果環團調查移花接木，那歐欣環評豈不是造假？」他也出示歐欣2010年環差，甚至沒進行動物調查，質疑環差到底怎麼通過？他反諷，歐欣是自我矛盾還是自我認定環評造假？

至於，歐欣質疑同屬泥岩地形，中寮隧道改善工程是否也不該施作？市議員許又仁指出，兩者情境並不同，中寮隧道因有旗山及龍船斷層通過，10餘年來抬升100多公分，隧道內部結構遭破壞，政府施工是為了防災。

反觀歐欣場址有龍船斷層通過，又位處水源頭，台大地質系教授陳文山認為龍船斷層是潛移式活動斷層，連年位移，一旦做掩埋場一定會位移破裂而下滲，「選址錯誤，一個完全不適合做掩埋場的地點，我們還為這事爭論。」

許又仁也說，西南部泥岩地形很少像龍崎掩埋場擁有完整地貌，類似地形如高雄月世界、台東利吉，都已列地景公園，偏偏台南變成掩埋場，邏輯不通。

歐欣回應環評程序嚴謹

歐欣公司回應，環評均經過嚴謹程序，至於同屬泥岩地形，歐欣掩埋場水保工程也是為了保障安全，中寮隧道可以施工，龍崎掩埋場卻不行，根本是兩套標準。

(中國時報)