李佳芬發鴻運豬 高雄發大財
高雄市長韓國瑜的太太李佳芬30日到高雄長庚探視病童，並發送市府小提燈，她把提燈戴在頭上，逗得小朋友哈哈笑。她笑說，高市府發的紅包袋、春聯受到各地民眾歡迎，到哪裡都貼「高雄發大財」的春聯，「這下高雄不發財都難了」。
「2019愛河燈會金銀河小提燈發表暨公益活動」記者會昨天在高雄長庚醫院舉行。李佳芬、日月光文教基金會代表、扶風老師洪新富、高雄長庚院長王植熙等人出席。
逗小朋友 大談育兒經
今年是豬年，小提燈「鴻運豬」首度亮相。李佳芬把小提燈當頭飾，戴在頭上，逗小朋友玩。看到兒科部如此完善，李佳芬表示，希望大家增產報國，高雄有完善的兒科醫療環境。她還大談育兒經，回憶之前生韓冰的時候，手忙腳亂，當媽媽真的很辛苦，一切都照書本說的養。
她透露，當時幫韓冰洗澡時，不小心讓她掉進水裡，還不只掉了1次，所以每次洗澡要多個人幫忙；當了母親後，要學習的東西很多，且孩子從早到晚都不睡覺。她每次看到特殊的兒童，都很讚佩母愛的偉大。
市長赴美 大家別造神
媒體問她，韓國瑜今年4、5月將到美國哈佛大學演講，是往更高一層樓發展？李佳芬說，大家想像力太豐富，這只是學術單位。她特別拜託大家不要造神，韓國瑜現在必須專心市政，她每天都會提醒丈夫千萬不要頭昏了。
李佳芬開玩笑說，大家對韓國瑜的讚美過頭了，不禁讓她心想，認識幾十年了，對老公從頭到尾要再重新審視，好像全身的細胞都有優點。
高市觀光局表示，小提燈將於2月9日與11日下午5時30分在五福河西、五福河東、中正河東、中正河西發放，每人限領2盞小提燈，發完為止；詳情可上高雄燈會藝術節活動官網。
(中國時報)
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