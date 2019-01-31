天母球場草皮擺爛 明年底有解

2019年01月31日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市天母球場2017年為世大運斥資1億元整建場地，但場地凹凸不平引發球員不滿，主管機關體育局數度遭批「擺爛」。台北市體育局運動產業科長劉哲明表示，天母球場更換人工草皮的部分已經有編預算，預估年後招標，明年開始施工，最快明年底就可以完工。

由於大巨蛋一直未能有進展，天母球場目前是台北市唯一可進行職棒比賽或國際賽的場地，但因缺乏經費加上沒有球團認養，內野草皮、紅土區凹凸不平，去年7月還淹水，雨水甚至淹到裡面的球員休息室。

劉哲明指出，天母棒球場使用率高，對於天然草是很大傷害，所以場地才會不平，今年已經編列196萬設計費，預估年後招標，明年開始施工，最快明年底就可以完工；至於淹水問題，劉哲明解釋，會淹水原則上是地勢較低窪，士東路整體區域排水的問題，但這問題要等設計廠商出來才會作討論。

根據公開資訊，天母棒球場總工程費5736萬元，但今年度僅編列196萬設計費，剩餘的工程費則編列於隔年度體育局預算。

議員阮昭雄認為，棒協好不容易爭取到東奧資格賽主辦權，卻因為台北大巨蛋完工遙遙無期，只好移到台中洲際棒球場，「太可惜了！」天母棒球場是台北市唯一一個職棒球場，卻不符合國際球場的使用標準，且最快要等到明年底才能施工完成，整個賽季都會錯過。

阮昭雄強調，就算天母棒球場改為人工草地，周邊交通環境也不適合球團長期認養，台北市缺乏職業棒球場地，「看起來柯文哲認為這件事不太重要，所以一直不太重要」，但柯市府應該要有明確政策，否則台北就會成為既不懂藝術也不懂體育的首都。

(中國時報)