誤撞法拉利 林男獲544萬元捐款
去年底發生在石碇山區，林姓男子凌晨替母親送貨，因精神不濟誤撞4輛法拉利，面臨鉅額賠償，社會各界體諒林男孝心，紛紛發起捐款。社會局30日將收到的544萬9353元捐款送交林男，林男表示，非常感恩社會各界的善心，日後一定會貢獻己力回饋社會。
去年12月中旬，單親家庭的林姓男子為了分擔家計，在打工之餘，利用夜間幫母親開車送貨，不料因精神不濟，在山路不慎撞上停在路邊的4輛法拉利跑車，由於跑車維修費昂貴，林男雖表示願意負責賠償，但恐非家中能力所及。
事件經媒體曝光後，引起社會關注，許多善心人士紛紛致電社會局希望捐款協助，社會局遂透過「新北市社會救濟會報專戶」接受民眾指定捐款。
迄1月14日止，社會局共收到捐款830筆，金額累計544萬9353元，30日上午由社會局救助科長石玉麗會同石碇區公所，親赴林姓男子家中，將全數善款當面交給林男，作為維修費賠償使用。
林男說，事發時內心感到害怕，經過家人的諒解和支持，認為遇到問題，就應坦然面對、勇於負責，感謝社會大眾的關心和善款。
石玉麗表示，捐款人部分有留下收據寄送地址或回傳聯絡方式者，均已陸續寄出收據，其他如需要收據而未留資訊者，可回傳個人連絡方式及寄送地址。民眾如有疑問可撥打1957或撥（02）29603456＃5675-5681、5684洽詢。
(中國時報)
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