竹市爭2.4億 蓋活動中心

2019年01月31日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹市目前有多所小學因歷史悠久，在過去教育方針與經費不足的影響下，校園內的活動中心、體育館與風雨操場等設施較少獲得經費，甚至還有缺乏雨天可進行活動的場地，市府今年向中央爭取到2.4億經費，將在青草湖、水源及竹蓮國小等3校新建活動中心及風雨球場，讓學生們開心歡呼：「下雨天終於可以打球了！」

新竹市近年積極推動新校園運動，全面盤整教育資源，除投入34億元拆除重建老舊不安全的校舍、新建關埔國小及華德福實驗學校外，今年度更得到教育部經費補助2億4000萬，預計在青草湖、水源及竹蓮國小等3校新建活動中心及風雨球場。市長林智堅指出，未來將持續向中央爭取經費，提供學生雨天可以進行活動的場地，課程不再受限天氣。

水源國小校長何信煒表示，水源國小成立已經超過41年，自設校以來只要下雨，學生就只能擠在走廊或密閉的地下室上戶外活動課程，不僅空間狹小，空氣也不流通，更影響課程品質，未來活動中心不僅可以用來進行體育課程，國樂隊也可以進行團練。

竹蓮國小長期缺乏活動中心，不管是學生集合、下雨天體育活動的進行都相當受限，校長周雯娟表示，尤其是戶外球場的地面，下雨後經常積水，讓學校活動無法進行，此次市府補助學校建置多功能活動中心，讓竹蓮學子可以不受天候限制，盡情的進行課程活動。

(中國時報)