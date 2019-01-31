弱勢生安心餐券 6大超商換午餐
春節連假將至，台中市府相關局處建立緊急聯絡窗口及危機處理機制，推出「春節不打烊」，台中市副市長楊瓊瓔表示，撥打「1999市民一碼通」，春節期間就可得到立即整合資訊，讓大家輕鬆、平安過好年。針對弱勢學生寒假午餐需求，也與6大通路業者合作，獲補助學生持安心午餐券即可兌換午餐，約有1330個門市提供服務。
楊瓊瓔表示，除春節不打烊服務，市府也有「溫馨快遞」服務，由民間企業集資，經專業社工主動發掘400戶遭逢急難的家庭，每戶發放8000元春節慰問金及生活物資助安心過年。
寒假開始，教育局為照顧弱勢學生期間的午餐需求，推動「寒暑假暨例假日安心午餐券補助政策」，與6大通路業者合作，獲補助學生持面額50元安心午餐券，上午11時至下午2時至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商、台灣楓康超市及家樂福量販門市，即可兌換午餐食用。
台中市教育局長楊振昇表示，已成立「急困學生用餐問題因應小組」，針對臨時突發事故無法用餐的學生伸出援手，與6大超商合作推動「愛心守護站」，讓孩子至各超商門市兌換熱食及餐飲，並啟動後續關懷機制，引進社政系統支援，建構「用心守護、愛無界限」守護網絡。
(中國時報)
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