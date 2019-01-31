再傳捷報 高雄農產 又13貨櫃銷陸
農曆年前水，高雄貨持續賣出去！韓國瑜上任後，高雄在地水果出口屢傳捷報，元月29日外銷加拿大14.4公噸後，30日再出13貨櫃至大陸，將分運福州、上海等地；阿蓮區農會笑稱，元月番石榴、蜜棗出口量已比去年同期成長1倍。
「東西賣得出去」不只是口號，番石榴、蜜棗、蓮霧等水果盛產，許多國外買主看準高雄農產品質，包括加拿大、馬來西亞、大陸、香港、新加坡等紛紛下單，農業局年前一刻不得閒，趕在假期前為農民抓緊「發大財」商機。
六龜森展農產品運銷合作社、大樹冠瀧果菜合作社接到大陸訂單，30日透過高金輪船海運至廈門，再分送至福州、杭州、金華、上海，這次出口包括棗子6公噸、蓮霧10公噸、鳳梨27公噸，除高雄在地水果外，也透過屏東的合作社收購美濃、旗山、屏東九如、里港檸檬20公噸、台東鳳梨釋迦24公噸，合力拚外銷。
此外，阿蓮區農會元月14日先出口1貨櫃番石榴至加拿大，29日再加碼14.4噸運往溫哥華，未來每月2貨櫃穩定出口加國市場；阿蓮區農會興奮表示，元月番石榴已外銷40噸、蜜棗8噸，業績比去年同期增加1倍。
高雄市農業局長吳芳銘說，國外買家現在對高雄農產品興趣頗高，市府把握這波商機，抱持開放態度歡迎各國接洽，將在地生產履歷、國際認證水果推廣出去。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。