原鄉藝動 體驗部落風情

2019年01月31日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣尖石、五峰兩地原住民文化包羅萬象，縣長楊文科為讓都市人也能就近體驗部落風貌，原汁原味將泰雅、賽夏、道卡斯族的穀倉、竹屋、烤火堆等實體文物移植到縣史館，即起展出到7月底，近距離感受原住民文化豐富的底蘊。

文化局長李猶龍表示，「原鄉藝動─新竹縣原住民族文物特展」是縣史館首檔原住民族特展，依照3大族群，規畫「部落生活的日常、泰雅族」、「部落神聖儀式的非常、賽夏族」以及「不曾消失的族群、道卡斯族」3大展區。

各展區藉由特色圖文、實體文物展品，以生動活潑的互動方式，將部落生活帶入民眾眼前，認識泰雅族傳統生活樣貌、道卡斯族的歷史變遷，及賽夏族矮靈祭等相關展出。

李猶龍說，新竹縣傳統原住民族包括生活在沿海平原及丘陵地區的平埔族群道卡斯族，眾所周知的泰雅、賽夏族則在五峰及尖石鄉的高山地區活動，歷經無數歲月的文化傳承，創造出豐富的神話及樂舞傳統、歲時祭儀、生命禮儀，是台灣珍貴的資產。

特別的是，此次特展由靜宜大學南島民族研究中心副教授黃國超擔任策展人，規畫時期專程向地方耆老及文史工作者請益，獲鎮西堡的阿道．優帕司長老帶領部落青年協助展場布置，布置出傳統穀倉、烤火堆及竹屋，將深山部落文化帶到平地，讓民眾身歷其境。

(中國時報)