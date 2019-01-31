拚個大早 盧秀燕視察魚市、果市
春節腳步近，年貨供應量大增，台中市長盧秀燕30日清晨馬不停蹄視察魚市場與果菜批發市場，了解春節前魚貨蔬果供銷情形。盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，她還親自示範挑選魚類及水果的技巧，展現「媽媽市長」的日常採買力。
盧秀燕昨清晨4時30分，在台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標等陪同下巡視魚貨拍賣情形，關心目前供應量與市場行情，盧秀燕走訪各攤商，很多攤商都豎起大拇指稱讚「接地氣！」
「貨出去、錢進來、豬年大發財！」盧秀燕向攤商逐一慰問、拜年，詢問魚貨供應量及價格，魚市場指出，魚貨行情因應節慶小幅上漲，但在預期價格範圍內，近1周平均日交易量約60至70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大。
清晨5時30分，盧秀燕轉往果菜批發市場，由台中果菜運銷公司董事長賴溪松及總經理翁添滿陪同巡視拍賣情形。盧秀燕說，日前出訪香港行銷台中蔬果及花卉，未來會更加努力拚經濟。
經發局表示，今年果菜市場蔬果貨源充足，水果供應量每日約為400至500多噸，平均交易價格每公斤約40至50元間，與去年差異不大。今年肉品市場加強調配豬源，台中肉品市場每日拍賣頭數約2300餘頭、大安肉品市場約1300餘頭，價格每公斤約70元，價量平穩。
(中國時報)
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