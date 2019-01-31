翁章梁任一日主廚 送餐給獨老
嘉義縣長翁章梁30日到東石鄉掌潭社區關懷在地長輩、發放新春紅包，也擔任「一日主廚」，從刨蘿蔔絲開始學習炊製特色港式蘿蔔糕，結束後還前往社區獨居長輩及身障居民家中送餐，現場妙語如珠逗得長輩哈哈大笑。
東石鄉掌潭社區是823水災的重災區，災後重整各界資源，在去年9月即恢復老人食堂供餐，展現社區的堅強韌性。
過去曾擔任11年社會局長的翁章梁強調，嘉義縣人口老化嚴重，東石鄉老年人口比更是達20％以上，沿海地區推動社區發展困難，但掌潭社區自2014年陸續辦理社區關懷照顧據點、老人食堂等，每天都有30到40位長輩來參與活動及共餐，相當不容易。
掌潭社區發展協會理事長林文達表示，社區長輩平均年齡超過85歲，初期參與人數不多，後來配合長輩作息，慢慢磨合服務方式，現在連隔壁村莊都有長輩慕名而來。林文達還說，為了讓社區經營更多元化，開發以魚鱗熬製的膠原蛋白養生飲及港式蘿蔔糕等特色產品，並將販賣盈餘20％投入長輩的共餐基金，希望社區能永續經營。
翁章梁指出，掌潭社區透過自給自足方式，經營成為嘉縣社區及偏鄉經營的好典範，嘉縣老人照顧擔子很重，如果初期預防照顧做好，就能減少往後失能照護的醫療成本，縣府期盼能打造出符合在地需求的「不老社區」。
(中國時報)
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