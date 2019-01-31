世展會請吃牛排 受助童心繫病母
台灣世界展望會50名台東受助童，30日受邀到牛排館享用大餐，出身單親家庭的3姊妹，第1次吃牛排，感到很新鮮，讀小二的「小秀」開心地說「好吃」，她的新年願望是「媽媽可以不用再洗腎，身體健康」，超齡懂事令人鼻酸。
台灣世界展望會在農曆年節前，透過「1萬個紅包、1萬個契機」募集1萬個象徵健康、助學、平安與希望的紅包，助學童能安穩就學。
歐鄉餐飲公司第2年響應，昨邀集50名縣內受助學生到來來牛排館吃大餐，從前菜到餐後甜點，店員示範餐桌禮儀，更穿上「乳牛裝」為孩子們貼心服務。
鹿野鄉3位小姊妹來自單親家庭，媽媽昨天洗腎不克參加，3位小朋友第1次上牛排館，好奇地四處觀望，滋滋作響的牛排端上桌，讀小二的小秀大口吃著牛排，童言童語地說，新年希望是媽媽可以不用再洗腎，身體趕快好起來，可以全家一起吃牛排。
就讀高一的小傑帶著妹妹、弟弟參加，小傑說，一家5口靠著父親打零工撐家計，母親因病只能做餐廳臨時工補貼家用，每到開學前，就見父母為了3兄妹的學費及開學所需費用苦惱，展望會多年前協助後，大幅減輕父母的經濟壓力。
展望會東區辦事處副主任嚴淑貞表示，「1萬個紅包、1萬個契機」活動即日起跑，盼民眾響應紅包捐款，讓貧困家庭的孩子與家長不用擔心寒假過後即將開學的各項學雜費支出，安穩求學。
(中國時報)
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