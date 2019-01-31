世展會請圍爐 弱勢兒啖牛排餐
中國時報
許家寧／花蓮報導
台灣世界展望會「10000個紅包 10000個契機」募款獲各界響應，30日邀請50位孩子享用牛排大餐，讓孩子感受圍爐氣氛，原籍柬埔寨的孫媽媽帶著2個孩子大啖牛排，就讀國一的哥哥小佑第一次進牛排館「和夜市比起來，感覺好高級」！
台灣世界展望會昨天帶花蓮50個貧困孩子到歐鄉餐飲企業旗下牛排館用餐，東區辦事處主任蕭文榮說，去年0206強震，該企業第一時間捐出20萬元並邀請世展會服務的孩子共同圍爐，今年持續做愛心，旗下各分店櫃台放置的零錢箱也全數捐給世展會。
今年就讀國一的小佑和小四的小寶，昨天好奇問媽媽「為什麼帶我們吃牛排？」才知道「這是阿姨叔叔請的」，遠嫁來台的孫媽媽說，自己單親家庭，靠臨時工支撐家庭經濟，以往只能帶孩子去夜市用餐，「原來牛排館的沙拉那麼好吃」。
歐鄉企業主任顏婕琳分享自己初為人母，更能體會教育對孩子的重要，唯有讓孩子接受教育才有機會翻轉生命，企業透過餐券回饋紅包傳愛，也期盼更多人響應幫助東部貧困家庭的孩子安穩就學，穩定家庭與孩子的生活日常，為貧困家庭帶來希望。
(中國時報)
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