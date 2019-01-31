日滑手機4小時 高中生得白內障

2019年01月31日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹18歲高中生因每天滑超過4小時手機，結果視線愈來愈模糊，被診斷出罹患早發性白內障，創下罕見醫療紀錄，嚇得高中生決心要「戒」手機。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山日前看門診時，遇到1名年僅18歲的高中生求診，指他視力霧霧的看不清楚，經診斷確定是早發性白內障，高中生聽了當場傻眼，坦言自己是超級手機控，每天滑手機超過4小時，直到看不清手機上的字才趕緊就醫。

陳瑩山表示，手機或平板的藍光，是一種高能量的光源，長時間照射，使得蛋白質組成的水晶體，就像被慢慢加溫一樣變白濁，由於白內障無法靠服藥或保健治癒，只有動手術換水晶體後才會恢復視力。

隨著年假即將到來，陳瑩山提醒民眾放假不要過度滑手機、平板、電腦等3C產品，否則容易造成頭痛、眼睛痠，孩子罹患假性近視的機率也會增加，甚至年紀輕輕就得到白內障症狀，視力保健不可輕忽。

此外，春節飲食不均衡除了容易導致三高問題，也可能造成視力問題，1名32歲男子平常會喝酒、每天抽半包菸，月前連續吃幾天燒酒雞，左眼感覺有飛蚊在眼前，就醫後確診是飛蚊症，陳瑩山建議春節應多吃深綠、橘黃色蔬菜等護眼食物。

(中國時報)