關懷住院病童 王惠美化身故事媽媽
小朋友最喜歡過年，但生病住院的孩童不能回家吃團圓飯，彰化縣長王惠美30日化身故事媽媽，前往彰基、秀傳等醫院，探視住院病童和家長，為小朋友講三隻小豬的故事和小朋友一起唱歌，為小朋友加油、親送紅包和小禮物，溫暖病童的心。
王惠美探視醫院病童，還拿著手繪故事板，提醒故事裡的豬大哥是甜食豬，只愛糖飲料和吃甜食，提醒小朋友少吃為妙，豬小弟則是髒髒豬，玩得全身髒、不喜歡洗手，得了流感住院，只要小豬乖乖聽醫生的話按時服藥、勤洗手多喝水，快點開心出院，就可以和家人團圓過新年，一起到溪州公園欣賞銅梁火龍和賞花！
惠美媽媽也問小朋友，要如何預防流感呢？小朋友舉手爭先回答「多洗手，多喝水！」現場歡樂融融，小朋友哈哈笑。王惠美表示，春節是家人團聚的時刻，對生病而無法回家的住院病童及家屬來說，更需要給予溫暖與關懷。
彰化縣政府關懷弱勢民眾，結合全國麗園大飯店30日中午舉辦「幸福饗宴」，席開108桌，由全國麗園大飯店全額贊助。王惠美表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，期望透過關懷弱勢，把社會安全網建構起來，長達9天假期，縣府設有1957專線，365天都不打烊，如有緊急事件需通報，可透過專線聯繫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。