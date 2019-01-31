關懷住院病童 王惠美化身故事媽媽

2019年01月31日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

小朋友最喜歡過年，但生病住院的孩童不能回家吃團圓飯，彰化縣長王惠美30日化身故事媽媽，前往彰基、秀傳等醫院，探視住院病童和家長，為小朋友講三隻小豬的故事和小朋友一起唱歌，為小朋友加油、親送紅包和小禮物，溫暖病童的心。

王惠美探視醫院病童，還拿著手繪故事板，提醒故事裡的豬大哥是甜食豬，只愛糖飲料和吃甜食，提醒小朋友少吃為妙，豬小弟則是髒髒豬，玩得全身髒、不喜歡洗手，得了流感住院，只要小豬乖乖聽醫生的話按時服藥、勤洗手多喝水，快點開心出院，就可以和家人團圓過新年，一起到溪州公園欣賞銅梁火龍和賞花！

惠美媽媽也問小朋友，要如何預防流感呢？小朋友舉手爭先回答「多洗手，多喝水！」現場歡樂融融，小朋友哈哈笑。王惠美表示，春節是家人團聚的時刻，對生病而無法回家的住院病童及家屬來說，更需要給予溫暖與關懷。

彰化縣政府關懷弱勢民眾，結合全國麗園大飯店30日中午舉辦「幸福饗宴」，席開108桌，由全國麗園大飯店全額贊助。王惠美表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，期望透過關懷弱勢，把社會安全網建構起來，長達9天假期，縣府設有1957專線，365天都不打烊，如有緊急事件需通報，可透過專線聯繫。

(中國時報)