台南阻詐6都第1 黃偉哲期許行動警政

2019年01月31日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

儘管詐騙案層出不窮，但台南防堵有成。台南市警民合作去年攔阻民眾被詐騙高達845件，警察局聯合金融機構及超商攔阻詐騙198件，冠居6都，市長黃偉哲上任首次主持治安會報，第一件工作就是表揚67名打詐小天使，也期許警政單位具備「行動警政」概念。

黃偉哲除了頒發獎座及獎金表揚67位打詐小天使，還親自撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層，「謝謝各位打擊詐騙的天使」。台南市警察局統計，截至去年12月為止，經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計57件，成功保住市民922萬餘元血汗錢。

黃偉哲也在會中要求警政單位具備「行動警政」概念，他說，所謂行動警政概念包含建構安居樂業友善環境、營造有利投資安全環境、守護優質轎班廟會文化、保護婦幼少年校園安全以及關懷生命確保交通安全與順暢，達成守護台南市民願景。

(中國時報)