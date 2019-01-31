春天藝術節 音樂會場場精彩
高雄春天藝術節以音樂類節目著稱，今年除3月草地音樂會外，高雄市交響樂團、高雄市國樂團規畫豐富節目，有國樂界「王與后」的對話交流，也有法國美少女音樂家露西安‧勒諾丹‧瓦里宛如「小號精靈」般的演出，場場精彩可期。
3月23日在文化中心「王與后的對話」音樂會，由新加坡葉聰客席指揮，搭二胡演奏家于紅梅、琵琶美女演奏家趙怡然同台。
4月20日高市國「笛情亞韻」與大陸三冠笛王戴亞、胡琴才女彭苙榳合作；「舊城隨想」6月1日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，中國弓弦藝術家宋飛、琵琶青年型男江洋與高市國組合，值得樂迷期待。
而4月14日「頂尖交鋒─小號精靈與鍵盤天才」，高市交將與露西安‧勒諾丹‧瓦里、台灣鋼琴家嚴俊傑、奧地利籍指揮克里斯多夫‧坎沛斯崔尼激起火花。
此外，5月4日「十二生肖的故事」音樂會特選聖桑《動物狂歡節》、穆索斯基《展覽會之畫》等知名曲目；5月12日「冰火‧星系之歌」由南韓小提琴女神金本索里與近百人樂團合作，震撼力破表；高市交並首度攜手西班牙Per Poc偶劇團，6月15日在大東文化藝術中心跨界演出。
高雄春天藝術節節目資訊於「高雄市愛樂文化藝術基金會」官網或「高雄春天藝術節」臉書查詢，購票洽兩廳院售票系統。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。