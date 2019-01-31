春天藝術節 音樂會場場精彩

2019年01月31日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄春天藝術節以音樂類節目著稱，今年除3月草地音樂會外，高雄市交響樂團、高雄市國樂團規畫豐富節目，有國樂界「王與后」的對話交流，也有法國美少女音樂家露西安‧勒諾丹‧瓦里宛如「小號精靈」般的演出，場場精彩可期。

3月23日在文化中心「王與后的對話」音樂會，由新加坡葉聰客席指揮，搭二胡演奏家于紅梅、琵琶美女演奏家趙怡然同台。

4月20日高市國「笛情亞韻」與大陸三冠笛王戴亞、胡琴才女彭苙榳合作；「舊城隨想」6月1日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，中國弓弦藝術家宋飛、琵琶青年型男江洋與高市國組合，值得樂迷期待。

而4月14日「頂尖交鋒─小號精靈與鍵盤天才」，高市交將與露西安‧勒諾丹‧瓦里、台灣鋼琴家嚴俊傑、奧地利籍指揮克里斯多夫‧坎沛斯崔尼激起火花。

此外，5月4日「十二生肖的故事」音樂會特選聖桑《動物狂歡節》、穆索斯基《展覽會之畫》等知名曲目；5月12日「冰火‧星系之歌」由南韓小提琴女神金本索里與近百人樂團合作，震撼力破表；高市交並首度攜手西班牙Per Poc偶劇團，6月15日在大東文化藝術中心跨界演出。

高雄春天藝術節節目資訊於「高雄市愛樂文化藝術基金會」官網或「高雄春天藝術節」臉書查詢，購票洽兩廳院售票系統。

(中國時報)