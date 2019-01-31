錯開春節休假 北農不再蹈覆轍
農曆春節將至，台北市長柯文哲30日凌晨視察萬大漁市、果菜批發市場。由於北農去年曾在農曆春節、元宵休假太多天，導致菜價波動挨批，柯文哲表示，如果有過經驗，大部分不會再發生一樣狀況。
新上任的北農總經理翁震炘強調，春節到了，要加強作業，讓整個市場拍賣平順、價格平穩；今年跟去年不太一樣，今年把休假挪開，初一至初五春節休市後，不會再有3天休假，分別只有農曆初九天公生休1天、元宵節2天而已，都已經錯開了。
柯文哲表示，通常事先沒有準備才會，如果有過經驗，大部分都不會再發生。
(中國時報)
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