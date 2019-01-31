食在更安心 竹市府抽驗年貨

2019年01月31日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

春節期間食安稽查不停歇，為替民眾在食品安全上把關，新竹市衛生局展開年節食品稽查專案，抽驗年節應景食品生鮮肉品、魚、蝦等，檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、重金屬、衛生標準、甜味劑等項目。此外，為加強豬肉肉品的源頭管理，衛生局同時查核販售豬肉肉品來源，上述兩大項目檢驗結果全數合格，衛生局仍持續稽查中。

衛生局此次年節食品稽查專案，針對販賣年節食品的年菜餐廳、網購食品業者及販賣業者進行查核，目前已查核110家，查核結果皆符合規定。抽驗年節應景食品包括生鮮肉品、魚、蝦、香腸、水餃皮等共計61件，檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、重金屬、衛生標準、甜味劑等項目，檢驗結果全數合格。

另為加強豬肉肉品的源頭管理，衛生局查核48家販售豬肉的傳統市場、賣場、餐飲場所、攤販等，來源均符合規定。衛生局局長吳昭軍表示，民眾選購年節食品應盡量選擇完整包裝及標示的產品。

衛生局也呼籲食品業者，應該要落實自主管理，食材採先進先出、並依食品特性注意保存溫度，確實遵守「食品良好衛生規範準則」。使用食品添加物時，應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定，正確使用食品添加物，避免過度添加，違者將會依食品安全衛生管理法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

(中國時報)