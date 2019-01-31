經商失敗返台製毒 遭查獲5000萬K毒

2019年01月31日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

農曆過年前毒品價飆漲，憲兵202指揮部台北憲兵隊與警方，破獲2座製毒工廠，起出Ｋ他命21公斤、半成品49公斤、製毒原料500多公斤及改造槍枝1把等；預估製成40公斤Ｋ他命的市價約5000萬元，逮捕魏姓主嫌等3人，依毒品等罪送辦，法院裁定羈押禁見。

少將指揮官鄭禎祥指出，2018年5月獲報，45歲魏男在台中、彰化等偏僻山區設置大型製毒工廠，並大量購買製毒設備，包括玻璃反應釜、專業用的攪拌機、冷卻循環泵等，主嫌擔心製毒過程「太毒」，還戴上專業用防毒面具進行操作。

鄭禎祥表示，僅高中畢業的魏姓主嫌，多年前在大陸因經商失敗，透過友人介紹學習製毒技術，返台後傳授給助手32歲陳姓與36歲黃姓男子，Ｋ毒原料約可製成至少40公斤，以1公克可吸食3至4次計算，初估可供12萬人吸食。

鄭禎祥說，憲兵隊與彰化、台中警方等單位組專案小組，獲報後展開蒐證，昨宣告偵破，發現魏嫌分工細膩，在彰化工廠放製毒原料，台中工廠為K毒製成端，完成後與藥頭合作販售。目前Ｋ他命1公斤在黑市價格100多萬元，40公斤Ｋ毒市價約5000萬元。

魏嫌等3人在台中工廠落網，憲兵隊正擴大追查毒品原料及製毒設備來源，現場也查獲改造槍支1把、3發子彈，憲兵隊將持續追查槍枝來源。

(中國時報)