停業托嬰中心違法收托 挨罰
台南市歸仁區一家托嬰中心去年10月30日申請停業後，卻仍持續收托幼童。市府社會局長黃志中30日帶隊稽查時，當場查獲該中心違法收托21名幼童，除依兒少法開罰3萬元，也要求托嬰中心10日內限期改善，不得收托幼童，後續將協助家長轉換保母或其他托嬰中心。
社會局指出，該家托嬰中心於去年10月30日因要新設托嬰中心，舊的申請停業，經社會局核備在案。但社會局接獲檢舉，該中心停業期間仍持續收托，經派員暗中稽查，認為相關事證明確，30日由局長黃志中帶隊稽查時，現場查獲收托21名幼童，另查閱收托名冊竟有25名幼童，嚴重影響受托孩童及家長的權益。
社會局說，違法托嬰中心無法加入準公共化服務，連帶也影響家長不能領取托育補助；家長將幼兒送托到未登記的居家托育人員或未立案的托嬰中心，對家長及幼兒均缺乏保障，不但無法申請托育補助，幼兒也沒有投保學生團體保險，安全及品質都有疑慮，非常容易產生糾紛。
黃志中強調，台南市重視幼兒的托育安全及家長送托權益，該局每半年都會針對立案托嬰中心不定期稽查，也對新立案的托嬰中心3個月稽查1次。為確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質，轄內的立案托嬰中心均經由工務局、消防局、衛生局及社會局共同前往現場勘查，待環境設備及人員資格完全符合相關法規後，才能核發立案證書。
社會局指出，目前南市共有69家立案托嬰中心，相關資訊及收費標準會隨時更新並公布於社會局網站，家長可多加利用查詢。
(中國時報)
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