原民生命樹 點亮台灣燈會
中國時報
林和生／屏東報導
2019台灣燈會在屏東，原民藝術家以「構樹」為主軸，構建出全台首座南島語族生命樹的巨型花燈，利用科技互動及光景設計，串聯出台灣16個原住民族群與其他南島語族的文化傳承及生活風貌。
屏東縣政府原民處長伍麗華表示，族人常拿構樹樹皮做成衣服、根則用來製藥，葉子拿來養豬，等於全株都可利用，族人只要遷徙，一定會帶著構樹種子，因為它供應生命所有的來源。
南島原鄉燈區以起源台灣、情牽南島為構思，將高達15米的生命樹座落在原鄉燈區中心，利用音樂、搭配光影交錯色彩的變化，訴說著來自南島共同生命起源及傳承生活的記憶，樹上垂掛音箱響起的是來自台灣16族及南島語族的問候語，在在展現巧思。
屏東縣長潘孟安指出，有別於以往傳統花燈製作，今年南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家，包括達比烏蘭‧古勒勒、拉夫拉斯．馬帝靈、安聖惠、武玉玲及花蓮太魯閣族藝術家高雪亮，以各自擅長的創作元素發揮創意，完成作品「喝水想源頭」、「傳說起源－陶壺隧道」、「Mata的線索」、「織紋原藝」，保證精彩可期。
旅英藝術家優席夫此次也返台共襄盛舉，並以鮮亮艷麗的彩繪「2019雄豬戰起」，象徵原住民族狩獵無畏的傳統精神；他強調，愈在地、愈國際，因此希望以原民文化表現在地精神，讓國外旅客能藉此認識台灣。
(中國時報)
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