曹乾舜伴圍爐 幼兒樂開動

2019年01月31日 04:11 中國時報 胡健森／宜蘭報導

30日是頭城鎮立幼兒園放寒假前最後一天上課，鎮長曹乾舜特別安排與小朋友們一起圍爐，除了一起開心用餐，鎮長更親自為小朋友逐一介紹各種年菜的吉祥含意，希望讓孩子們對圍爐文化能有更深一層的認識，並留下童年的圍爐記憶。

農曆新年即將到來，頭城鎮公所為了讓鎮立幼兒園的小朋友們在放寒假之前，提前感受過年的氣氛和喜悅，在鎮公所三樓多功能會議室舉辦圍爐同樂會，邀請小朋友及家長、老師們近300人齊聚一堂，一起聚餐圍爐，看到桌上的菜餚比平常午餐豐盛許多，小朋友們個個笑開懷，等聽到「開動」後，立即大快朵頤。

曹乾舜也贈送每個小朋友特製版的年曆，年曆上的圖案照片主角，正是孩子們與鎮長的合照，頗有紀念意義，另外，小朋友們也各自領到一份可摺成小撲滿的豬年紀念紅包，孩子們也更加開心。

(中國時報)