兵分多路 蘆竹警破販毒集團

2019年01月31日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

春安工作起跑，警政署署長陳家欽30日特別前往蘆竹警分局聽取工作簡報，了解南崁地區目前治安與交通狀況外，並致贈慰勞金感謝員警辛勞，而春安工作起跑後，蘆竹警分局也有所斬獲，破獲販毒集團。

陳家欽提到，有關未來「調度司法警察條例」將進行修正或廢除一事，希望能減少警察業務壓力，同時對於年節期間各項為民服務工作，則期許大家能秉持高度熱忱，積極提供民眾必要協助，獲取民眾信賴與支持。

警分局長李建民特別向署長報告南崁地區的治安及交通概況外，也特別就蘆竹警分局辦公廳舍的遷地新建事宜提出建議，陳家欽表示，感謝市府將「蘆竹警分局廳舍新建工程」納入「南崁亮點計畫」中規畫興建，未來警政署將全力支持。

另外，蘆竹警方29日晚間也破獲販毒集團，會同大溪警分局及士林憲兵隊，兵分多路於新北市鶯歌區、桃園市桃園區、八德區及龜山區等地同步執行搜索，拘提販毒集團主嫌等4嫌，查扣毒品咖啡包79包、K他命15包、大麻2包、販毒不法所得現金7萬8500元等證物。

(中國時報)