鳳麓茶馨茶花展 台大園區登場

2019年01月31日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

2019「鳳麓茶馨」茶花展，30日在台大實驗林鳳凰自然教育園區登場，200多盆珍貴品系茶花，預估在春節連假期間全面盛開，展期至2月10日；台大林管處長蔡明哲表示，今年委託花藝專家率團隊布展，並且加入木、水及花草等元素，讓茶花展更添秀色。

蔡明哲表示，鳳凰自然教育園區的茶花標本園，栽種2000多株、300多種的茶花，近年為進行茶科植物種源保存，還收集各國原生茶花數十種，及台灣原生茶花13種。

今年茶花展與中華民國茶花學會、新竹縣市茶花園藝研究學會、新竹縣市茶花產銷班等共同舉辦，展出國內外各種珍稀茶花品種，及高貴典雅的茶花盆景。

今年並由國際技能競賽中華民國委員會，花藝職類裁判長周英戀率2019年俄羅斯喀山國際技能競賽「花藝職類」國家代表選手柳皓淳團隊布展，將高超的花藝手法，讓茶花盆景與鳳凰自然教育園區的森林資源融合，讓人一新耳目，值得民眾把握賞花時機。

(中國時報)