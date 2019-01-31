洲仔村民喜搭幸福巴士辦年貨
嘉義縣洲仔村「幸福巴士」是全國第一條繞駛偏鄉村落的公車路線，去年8月通車以來已服務近千人次搭乘，30日嘉義區監理所、洲仔村長鄭清木、嘉義縣鄉村永續發展協會，邀請洲仔栗子崙、塭仔老人關懷據點的長輩一起從洲仔代天府搭客運到朴子辦年貨，除了衝運量外，也讓大家知道可以搭客運到洲仔，「村民出得去，旅客進得來」。
嘉義區監理所所長李輝宏表示，洲仔村公車路線從試辦到現在，每日提供往返共5班次接駁，平均約有4至5人搭乘，並配有低地板車輛供高齡者使用，未來還可結合地方特色，不只要讓村民出得去，還要讓旅客進得來。
嘉義縣鄉村永續發展協會說，村民從公車開進洲仔以來十分擔心若運量不足會被取消，因此協會會舉辦類似活動，鼓勵村民搭公車。
(中國時報)
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