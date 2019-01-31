陸媳台東教舞 愛上濃濃人情味

2019年01月31日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

來自廈門的舞蹈老師夏小婷剛嫁來台東時，人生地不熟，一度茫然不知所措，因緣際會下開始教小朋友跳舞，因教學認真，獲得不少家長肯定與推薦，讓她感受到濃濃人情味，這位來自對岸、美麗的台東媳婦直說：台東真的不一樣。

從小就愛跳舞的夏小婷，祖籍福建寧德，長年居住廈門，經長輩介紹認識來自台東、同年齡的洪文豪，一年夏天腳趾頭受傷打石膏，洪文豪火速衝到廈門，命中注定，還揹著她去看了場電影「我們結婚吧」，洪文豪的真心與細心，打動了這位美麗的廈門姑娘，隔了1個月，男主向女主求婚成功，兩人戀愛半年閃電結婚。

夏小婷剛嫁到台東時，人生地不熟，對台東較慢的生活步調無法適應，失去生活目標，一度茫然不知所措，後來決定開班教小朋友跳舞，但是連路都不認識，又沒有宣傳的人脈與資源，夫妻兩於是買了地圖找附近學校，跨出第1步後，受到家長的肯定與推薦，夏小婷感動地說：「台東不一樣，特有人情味兒」。

這位孩子們口中的「夏天」老師，畢業於北京舞蹈學院，有10多年的兒童舞蹈教學經驗，在大陸獲獎無數，嫁給台東郎，創辦「尚舞蹈學苑」迄今2年半，目前80多位團員，去年首度參加徵選就獲得台東傑出演藝團隊，為後山舞蹈藝術注入新活力。

(中國時報)