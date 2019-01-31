陸媳台東教舞 愛上濃濃人情味
來自廈門的舞蹈老師夏小婷剛嫁來台東時，人生地不熟，一度茫然不知所措，因緣際會下開始教小朋友跳舞，因教學認真，獲得不少家長肯定與推薦，讓她感受到濃濃人情味，這位來自對岸、美麗的台東媳婦直說：台東真的不一樣。
從小就愛跳舞的夏小婷，祖籍福建寧德，長年居住廈門，經長輩介紹認識來自台東、同年齡的洪文豪，一年夏天腳趾頭受傷打石膏，洪文豪火速衝到廈門，命中注定，還揹著她去看了場電影「我們結婚吧」，洪文豪的真心與細心，打動了這位美麗的廈門姑娘，隔了1個月，男主向女主求婚成功，兩人戀愛半年閃電結婚。
夏小婷剛嫁到台東時，人生地不熟，對台東較慢的生活步調無法適應，失去生活目標，一度茫然不知所措，後來決定開班教小朋友跳舞，但是連路都不認識，又沒有宣傳的人脈與資源，夫妻兩於是買了地圖找附近學校，跨出第1步後，受到家長的肯定與推薦，夏小婷感動地說：「台東不一樣，特有人情味兒」。
這位孩子們口中的「夏天」老師，畢業於北京舞蹈學院，有10多年的兒童舞蹈教學經驗，在大陸獲獎無數，嫁給台東郎，創辦「尚舞蹈學苑」迄今2年半，目前80多位團員，去年首度參加徵選就獲得台東傑出演藝團隊，為後山舞蹈藝術注入新活力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。