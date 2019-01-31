更新節能燈具 北市2000戶受惠

2019年01月31日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市環保局推動節電，鼓勵家戶汰換節能省電設備，對於經濟弱勢家庭，祭出能源福利計畫，免費到府將老舊照明設備汰換成節能燈具，從2015年至去年已服務2700戶中低收入戶，汰換2萬盞燈具，年節省97萬度用電，汰換後每戶平均每年可省下1200元電費，今年預計有2000戶受惠。

弱勢家庭能源福利計畫，由北市社會局提供列冊的經濟弱勢家庭為對象，經連繫意願後，由專業團隊到家戶評估，免費換裝節能燈具。

環保局氣候變遷管理科長郭國鑫表示，自2015年到去年已完成2700戶中低收入戶汰換節能燈具，年省97萬度，今年將持續汰換2000戶，每戶以最高汰換10盞計算，一年推估可省近100萬度電。

他說，服務團隊協助汰換節能燈具的過程中，最常聽到家戶反映，為節省電費，開燈都要多想一下，汰換節能燈具後，不但家裡變明亮，電費也較以往省下許多，減輕生活負擔。

郭國鑫指出，去年施工人員到某戶人家安裝時，2個小朋友正在念書，父親語重心長說，教育是唯一出路，再辛苦也希望給孩子好的讀書環境，讓施工人員很感動，也認為汰換燈具就像點亮該家庭的希望。

(中國時報)