林姿妙會政委 7建設待協助

2019年01月31日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

前宜蘭代理縣長、現任政務委員兼工程會主委吳澤成30日下午「回娘家」，到宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，就宜蘭的地方建設計畫案當面溝通討論，吳澤成表示，行政院如今增加了「中央與地方協調溝通機制」，由政務委員擔任中央與地方以及部會之間的溝通橋梁，只要遇到執行面或法令面等問題，可隨時會商解決。

吳承諾盡溝通之責 解決問題

縣長林姿妙表示，很高興吳政委回娘家還帶了禮物，並且優先到所負責的宜蘭縣，宜蘭地區需要做的建設還非常多，希望政委能對行政院長蘇貞昌充分反應出宜蘭的迫切需要，並讓中央與地方充分協調，加速宜蘭地方的建設，讓宜蘭越來越好。

宜蘭縣政府共提出了七大計畫請吳澤成協助，包括鐵路高架、直線鐵路、國五銜接蘇花改、台二庚延伸線案、陽明醫院二期擴建計畫等。

鐵路高架化 宜蘭羅東段優先

另外，地方上爭取10多年的鐵路高架化問題，吳澤成表示，前幾天林縣長再次向鐵道局爭取，部分審查委員經過現勘之後也覺得，「宜蘭、羅東段」確實非常迫切，至於「頭城、礁溪段」的迫切性較低，當初縣府所提出的計畫就是分兩階段執行，「宜蘭、羅東段」優先，「頭城、礁溪段」則是在直線鐵路定案後一併處理。

(中國時報)