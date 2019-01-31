林姿妙會政委 7建設待協助
前宜蘭代理縣長、現任政務委員兼工程會主委吳澤成30日下午「回娘家」，到宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，就宜蘭的地方建設計畫案當面溝通討論，吳澤成表示，行政院如今增加了「中央與地方協調溝通機制」，由政務委員擔任中央與地方以及部會之間的溝通橋梁，只要遇到執行面或法令面等問題，可隨時會商解決。
吳承諾盡溝通之責 解決問題
縣長林姿妙表示，很高興吳政委回娘家還帶了禮物，並且優先到所負責的宜蘭縣，宜蘭地區需要做的建設還非常多，希望政委能對行政院長蘇貞昌充分反應出宜蘭的迫切需要，並讓中央與地方充分協調，加速宜蘭地方的建設，讓宜蘭越來越好。
宜蘭縣政府共提出了七大計畫請吳澤成協助，包括鐵路高架、直線鐵路、國五銜接蘇花改、台二庚延伸線案、陽明醫院二期擴建計畫等。
鐵路高架化 宜蘭羅東段優先
另外，地方上爭取10多年的鐵路高架化問題，吳澤成表示，前幾天林縣長再次向鐵道局爭取，部分審查委員經過現勘之後也覺得，「宜蘭、羅東段」確實非常迫切，至於「頭城、礁溪段」的迫切性較低，當初縣府所提出的計畫就是分兩階段執行，「宜蘭、羅東段」優先，「頭城、礁溪段」則是在直線鐵路定案後一併處理。
(中國時報)
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