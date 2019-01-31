預算延宕 綠遷怒市府亂放話

2019年01月31日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市預算審議進度六都之末，臨時會31日將閉會預算仍有大半未審，經媒體報導「建設恐延宕」後，引發綠營議員不滿質疑新北市府放話；副市長吳明機強調，尊重議會職權，局處首長會盡量溝通說明。

嗆市長玩兩面手法

「媒體都在大家講清楚！」市議員何博文表示，他在2周前要求新北市府提供已發包的費用資料，至今未提供，痛批「到底是誰在拖延預算」？

對預算未過新興工程無法動支，何博文也要求市府提出「新興工程計畫為何」，事實上，侯上任未提出任何新的重大新興工程計畫，審議內容也都是前市長朱立倫所編列。

議員王淑慧也說，支持市府預算才願意在議會討論，侯市長本來態度良好，願意針對前瞻問題與議員討論，卻玩兩面手法，就算預算沒過，該發包的已經發包，不該發包的也已發包，既然市府透過媒體放話，不如免審好過年，「隨便你們！」

何博文也說，14日開始審議至今，官員答詢荒腔走板，一問三不知，該提供議員參考的資料不給或刻意延宕，甚至預算審議前，針對前瞻預算專案報告133億提供議員的資料也僅僅只有1頁A4，議會同仁不斷努力爭取才願意陸陸續續提供。

市府尊重盡量溝通

民進黨團也說，侯市長上任後並沒有提出任何新的重大新興工程計畫，審議內容也都是前市長朱立倫所編列，黨團將一本初衷嚴格審查今年度預算，不負市民所託。

新北市副市長吳明機表示，市府態度很清楚，非常尊重議會職權，會要求各首長盡量溝通、說明，準備資料會要求再加強。

(中國時報)