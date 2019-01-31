台灣半導體研究中心 啟動育才
中國時報
羅浚濱／竹市報導
國家實驗研究院轄下國家晶片系統設計中心（CIC），和國家奈米元件實驗室（NDL），合併為台灣半導體研究中心（TSRI），是全球唯一整合積體電路設計、晶片下線製造及半導體元件製程研究的國家級科技研發中心，30日由科技部長陳良基等人揭牌，全面啟動研發服務育才。
創造結盟優勢
陳良基指出，全世界IC產業已帶動第4次工業革命，面對未來科技進展的變動，去年經討論決定合併CIC和NDL成立TSRI，未來1年，TSRI必須做到1加1大於2的力量，帶給學研界更好的環境，創造更豐富、更前瞻的研發成果。陳良基對TSRI提出3項期許，首先研發人員要有企圖心，做強做深，登峰造極做世界領導，其次要做大，與國內外學研單位結盟，找到互補性的策略，創造結盟條件。
引導產業落地
「最重要是培育人才！」陳良基說，台灣面臨少子化，如何吸引人才到半導體服務，培育人才如何從大學端延伸至高中，讓人才投入半導體當成志業，同時要有創新點子，讓企業願意合作。
揭牌後，陳良基等與會貴賓見證，TSRI與台灣半導體產學研發聯盟（TIAAR）及國際半導體產業協會（SEMI）簽署合作意向書，未來將分別合作推動半導體前瞻研發及科技人才培育。
TSRI主任葉文冠指出，將積極整合晶片設計與元件製程，開創跨界研究AI、量子電腦等議題，更會積極推動普科活動，幫助更多年輕學子了解半導體科技，引發投入科研工作，達到學術領先，產業落地的研發效益。
(中國時報)
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