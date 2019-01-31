溪州公園試點燈 民眾驚艷

2019年01月31日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

先睹為快！2019「花在彰化」燈會將於農曆大年初一晚上6點正式開燈，為確保燈會順利演出，彰化縣長王惠美30日晚上至溪州公園試點燈，結合傳統與現代科技的燈光初亮相，就讓公園運動的民眾驚艷，還當場打電話邀約親友一定要來飽眼福。

王惠美表示，「花在彰化」燈節是第2年舉辦夜間展演，從農曆大年初一至十五的每天上午9點到晚上9點，今年主題為「花好月圓．豬事如意」，首度結合光影藝術科技在公園的綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，搭配每30分鐘以彰化、花、團圓為主軸的光雕秀，將彰化的人文與特色作呈現。

燈會所在的溪州公園入口處布置的是「花喜臨門」，透過花海意象的投影科技迎接遊人走春的新年意象；迎面而來的是主燈「花現幸福，豬事如意」，豬爸爸牽著豬小弟提著燈籠喜迎春節，展現彰化歡迎親子同遊的熱情期待。

哇，好漂亮！接著就是綠薏湖中又大又圓的月球裝置藝術「花圓月團圓」，縣府說，可透過互動AR科技讓民眾輸入新年新願望，願望將幻化成煙火及天燈，將祝福綻放至月球上，隨著願望冉冉升空，象徵新年一切順遂、心想事成。

(中國時報)