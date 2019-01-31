議員郭明賓請辭 涉賄仍遭訴
嘉義地檢署檢察長郭珍妮31日起調任台南高分檢主任檢察官。（廖素慧攝）
前嘉義市副議長郭明賓連任本屆議員，卻涉嫌賄選，已於29日自行請辭，但30日檢方仍依違反選罷法起訴，法院也針對檢方提訴當選無效開庭，只是他沒有出庭。此案偵結後，嘉義地檢署檢察長郭珍妮31日起將調任台南高檢署主任檢察官。
檢方以違反《選罷法》起訴郭明賓及前朝陽里長董林淑治、某大樓社區陳姓主委、邱姓女子等7名樁腳，理由是郭明賓為尋求成功連任第6次議員，自2018年6月至11月間，分時段、分批交付數萬元至10萬元不等的金錢給7名樁腳，以1票1000元持續做有系統、組織性買票。
與樁腳Line對話露餡
邱姓女樁腳的手機裡，有郭明賓與她於6月間用Line連絡時，郭特地傳送「小心」、「小心謹慎」的對話，與邱女向選民買票的時間吻合，但郭明賓刪除與邱女的Line對話，檢方認為他欲蓋彌彰。
郭明賓當選本屆議員，傳聞他有意上更層樓，卻遭檢方查賄中槍，檢方對他提當選無效之訴後，他也於29日自動請辭議員明志，表達「昭明悔悟之心」。司法界認為，此舉是為爭取法官宣告緩刑。
法院30日開庭時，委任律師說郭會主動退還競選補貼金，盼能循前例終止訴訟。嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，選罷法沒有撤訴的機制，法律保障競選公平性、相關候選人的遞補權益，因此訴訟利益仍存在。
查賄有成 派系終結者
2018年九合一大選，嘉義查賄績效亮麗，議員郭明賓、廖天隆賄選案都是受矚目的指標案，2案均已偵結起訴，檢察長郭珍妮被外界稱為「派系終結者」，她說，查賄沒有針對性，有情資就查辦。
郭珍妮曾任嘉檢檢察官13年多，歷任澎湖、苗栗地檢署檢察長，家住台南，卻外漂多年，31日起調派台南高分檢主任檢察官，她說，很高興能回家了。
(中國時報)
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