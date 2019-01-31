溜冰場變淨水池 蔣月惠不爽
中國時報
林和生／屏東報導
屏東縣政府爭取前瞻水環境工程改善計畫，預計將屏東市復興公園打造成親水公園，但附近居民擔心有安全及環境上的疑慮，屏東縣議員蔣月惠更認為剝奪運動者權益，30日邀集民眾舉布條抗議，盼能撤銷原計畫。
剝奪溜冰權益 率眾抗議
蔣月惠表示，復興公園是鄰近5個里的里民運動首選場地，縣府卻執意打造成親水公園，更要將原有的溜冰場打掉作為淨水池，根本剝奪長期在此溜冰民眾的權益，「讓她非常不爽」。
此外，主管單位透露，未來將引萬年溪水進入，但居民認為，萬年溪上游活水量不足，屆時若將水源引入，恐怕會造成一灘死水，後續產生的臭味與蚊蟲滋生，會是一場災難；且萬年溪水位低，勢必要挖深水池，對民眾安全也是一大隱憂。
引入萬年溪水 居民憂慮
鄰近住戶劉深就說，政府規畫草率，政策都沒有考慮人民感受，聽從少數人意見便一意孤行，這樣根本沒有「接地氣」；蔣月惠隨即補了一句，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，她希望公園能夠維持原狀，並將親水公園計畫移至附近的新生里，或許更能獲得人民讚許。
對此，屏縣府水利處科長林煥文表示，考量民眾權益，溜冰場已規畫另尋適合場地重新闢建；至於為了方便引用萬年溪水，工務單位將在下游段面設置阻水設施，不僅能讓淨水池避免深挖，還有淨化溪水功能。
(中國時報)
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