花蓮年貨大街 開賣
中國時報
本報訊
「洄瀾賀新春─花蓮年貨大街展售活動」即日起至2月3日，在花蓮市福町路（重慶路口）熱鬧開賣，現場規畫三大特色展售區共100攤位，讓民眾一次買足，消費滿250元還可兌換「扭蛋A好康」及活動摸彩券各1張，現金折價券、42型液晶電視等好禮天天抽，買愈多中獎機會愈大。
年貨大街展售活動即日起至2月3日，下午6時至晚間10時，為了滿足鄉親採購年貨的需求，花蓮年貨大街邀集100個攤商，在年前提供優質攤商，規畫伴手禮區、年貨區、農產品區三大特色展售區，農產漁獲統統有，以經濟實惠的價格，讓鄉親買得開心，食得安心。
年貨大街開賣囉！縣長徐榛蔚指出，年貨大街串連東大門、市區金三角，吃的用的穿的一次買齊。昨開幕活動中，縣長徐榛蔚挽袖下廚，烹調「素來福氣」麵線宴請鄉親，並發送限量「好運連連紅包」，預祝鄉親「諸」事皆旺。花蓮觀光文化大使吳萼洋也在活動中調製蜂蜜檸檬，與民眾舉杯共飲蜂蜜檸檬。
買年貨做公益還可抽大獎！農業處長羅文龍指出，展售期間現場消費滿250元就可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣1枚及活動摸彩券1張，「扭蛋A好康」好禮獎項包括現金折價券1500元、100元、小提燈、縣府宣導月曆及時令蔬菜等900多項好禮。「活動摸彩券」好禮則有42型液晶電視1名、開運福袋6名等多重中獎機會天天抽。
羅文龍強調，活動最後一天還會加碼抽出最大獎，五門變頻冰箱1名、55型液晶電視2名、10人份電子鍋3名等加碼好禮，另，捐贈2019年1至2月發票五張，即可獲得紀念禮品，發票將全數捐助給公益團體。
(中國時報)
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