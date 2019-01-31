余笑稱怕韓流 鄭回怕總統牌
三重立委補選將於3月16日投票，國民黨參選人鄭世維與對手余天30日上午9時不約而同到三重龍門路市場拜票，掃街前兩人握手互相打氣。余天表示，選舉是一時，朋友是永久，希望是君子之爭；鄭世維也附和說，這是一場一切平和、愛與包容的選舉，彼此良性競爭。
余天30日上午的掃街拜票行程單槍匹馬上陣，鄭世維則找來立法委員林奕華陪同拉票，掃街前2人先禮後兵，4手齊握互相打氣，鄭世維更禮讓余天先進市場掃街，展現君子之爭的氣度，過程中雙方各有支持者熱情獻上祝福，人氣不分軒輊。
2人皆指出，行程很早就安排好，沒想到會同時間地點，余天強調，選舉是一時的、朋友是永久的，「我們弄個不要惡質的選舉，希望是一場乾淨的君子之爭啦！」
鄭世維附和說，如同余天大哥所說，這是一切平和、愛與包容的選舉，彼此良性競爭，如果有機會得到選民青睞，就能為地方爭取更多的建設和福利。
現場媒體詢問2人，余天坐擁高知名度，2人一較高下會不會緊張？余天笑說「我比較怕他找韓國瑜來」，鄭世維則笑說「我比較怕余天大哥找蔡總統來。」
至於春節拜票行程如何安排，余天透露，除了初一有蔡英文總統陪同掃街，行政院長蘇貞昌也將在初二來三重廟宇參拜，目前也正聯繫前行政院長賴清德；南北賣菜郎何時何體，鄭世維說，會在過年之後與韓國瑜討論。
(中國時報)
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