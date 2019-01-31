莊佳佳接掌桃園體育局
懸缺多時的桃園市體育局長，市長鄭文燦30日晚間證實將由跆拳道金牌國手莊佳佳接任。鄭文燦表示，莊佳佳跟桃園都有保持互動，各方面都成熟，目前正在師大工讀博士，她選手出身，對於國際競技及體育教育都經驗豐富：「我跟她談過多次，她也欣然接受挑戰！」31日上任。
「我看中她的資歷及經驗！」鄭文燦說，桃園體育正蓬勃發展，找莊佳佳希望她能幫住桃園的競技運動更上一層，並且推展全民運動。
莊佳佳是享譽國際的跆拳道金牌國手，畢業於桃園農工（現為北科附工），為道地的桃園人，多次代表台灣出戰各項重大國際賽事，曾榮獲2011年世界大學運動會金牌、2015年世界跆拳道錦標賽金牌、2014年仁川亞運會銅牌、2016年里約奧運第五名，為台灣在國際賽事中奪得無數獎牌，也讓世界看見台灣堅毅不屈的奮戰精神。
「她是選手也是教練，最清楚體育界需要什麼，年齡不是問題！」鄭文燦說，莊佳佳雖然沒有公務經驗，但體育局內有文官武官都能夠協助她，今年桃園市政府主辦108年度全國運動會，這是她上任後首度大挑戰。
(中國時報)
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