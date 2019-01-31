退休師奔波百里 偏鄉烤披薩
南投縣魚池鄉東光國小退休國小教師張淑慎，難忘與孩子相處的歡樂溫馨時光，退休後添購發財車，製作了整套窯烤設備，到偏鄉小校社區，引領孩子們做手工批薩，披薩出爐前，孩子們滿心期待美食上桌，更期待披薩車可以每天到來。
張淑慎從事教職數十年，在東光國小擔任總務主任，因學校位於鄉間，四周都是農田山林，到處都能撿到柴火，張淑慎請人在校內設置了磚造窯烤爐，烤地瓜、芋頭成了孩子的午後點心，她還準備了麵皮，讓孩子們在麵皮上抹上番茄泥、灑上蔬菜、肉片、鮪魚、起司粉，送進窯裡烤10分鐘，即成美味的窯烤披薩。
每次「烤披薩日」，可說是東光國小孩子們最期待的時光，小朋友們一起做麵皮、灑配料，送進火爐裡，滿心期待冒煙披薩出爐的表情，讓張淑慎特別難忘。因一起製作美食，能迅速的凝聚彼此情感，也能建立孩子料理的概念，張淑慎退休後購置發財車與訂製了車用窯烤爐，開始在偏鄉學校、社區帶領孩子們做披薩、烤披薩。
張淑慎的披薩車曾開進了信義鄉多所偏遠部落小學，當地的孩子們還會準備部落裡特有的山胡椒、山豬肉、樹豆等配料，增添披薩風味。有時一趟出門來回要上百公里，準備麵皮等配料更是耗費時間，但張淑慎樂此不疲，她表示，雖退休離開學校，還是最喜歡與孩子們相處，看著孩子們享受熱騰騰披薩的開心神情，自己心情也不禁飛揚。
(中國時報)
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