雲縣府攜手六輕 強化春安防災
今年農曆春節年假長達9天，雲林縣政府為強化春節期間防災應變能力，30日與台塑六輕共同舉辦春安演習，希望透過演練提升石化廠區人員防災意識與火災應變能力，同時了解縣府與六輕的聯合救災能力，確保民眾生命財產安全。
雲林縣長張麗善去年底上任後，全力推動工安意外的防範與應變，30日在六輕石化廠區舉辦春安演習，由雲林縣消防局與六輕消防隊聯合演練，縣環保局、衛生局等單位從旁配合，台塑石化董事長陳寶郎也出席與會。
此次演練模擬台塑石化公司異戊二烯廠重煉塔入料管線法蘭面輕五碳萃餘油洩漏引發火警，演練過程第1階段由廠方自主應變，顯示其自主救災能力；第2階段為六輕廠區消防隊及區域聯防等單位支援救災；第3階段由雲林縣消防局到場協同搶救。
經各應變小組及相關支援單位通力合作，動員消防車、吸油車、化學災害處理車，順利撲滅火源並進行現場除汙善後處理，最後偵測周邊已無危害之虞始宣布解除事故，整個模擬演練過程相當逼真，展現台塑自主災害應變與縣消防局支援災害搶救能力。
張麗善說，希望透過此次3階段演練，強化石化廠區初期應變、避難疏散，以及六輕與縣府聯合救災能力，一旦工安事故發生時，便能在最短時間內將事故排除，把危害減至最低，確保民眾生命財產安全。
(中國時報)
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