環團疾呼韓邁聯手 停發興達操作許可
韓國瑜和陳其邁去年11月高雄反空汙大遊行，均簽署108年興達電廠除役改天然氣的承諾，如今韓當選市長、陳任行政院副院長，南部反空汙大聯盟及議員們呼籲兩人聯手，停發興達電廠操作許可，中央則推燃氣方案，不分黨派爭好空氣。
台電興達電廠燃煤機組已有汰除時程，3號、4號燃煤機組操作許可將於2月4日到期；高市環保局傾向展延電廠操作許可，不過附帶要求電廠降載、減煤。
「去年全國空氣品質監測pm2.5最差前10個測站，高雄就包辦7個，最差的是左營測站，位在興達電廠下風處的橋頭測站近年惡化最多！」南部反空汙大聯盟指出，興達是台灣最老舊燃煤電廠，硫氧化物和碳氧化物排放量為高雄的第1名和第2名，台電卻讓4座興達燃煤機組和2座大林燃煤機組發電到90％。
議員康裕成、吳益政、黃捷、林于凱、黃明太等人砲轟，南部用電量約31％，發電量卻約是39％，南電北送、南電中送更讓高屏空汙加速惡化；他們和聯盟共同呼籲高市府、經濟部、台電正視南部空汙嚴重問題，高市停發許可，經濟部停止南電北送、改建燃氣方案。
環保局仍未正面回應，僅指3號、4號機組每小時各發電約55萬度，預計3號機組115年除役，4號機組116年除役；另從2017年即要求興達電廠燃煤機組逐年降載，似乎透露將展延操作許可。
(中國時報)
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