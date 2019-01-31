楊鎮浯訪陸成果豐碩 閩擬供電金馬

2019年01月31日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門縣長楊鎮浯30日結束訪4天3夜訪陸行程，他在小三通水頭碼頭表示，縣府訪問團在旅遊、金酒與特產銷陸、海漂垃圾和防範非洲豬瘟蔓延等議題，取得具體可行且會讓鄉親「非常有感」的成果，其中牛肉銷往對岸機制，將在春節後先行啟動。

楊鎮浯指出，金門高粱酒銷陸將朝2個區塊處理，一是向大陸中央爭取降低關稅，另一是福建省廣告行銷及公務接待、公務餽贈，將優先選用「金門高粱酒」，並全力打假，維護市場秩序。

另每年數百噸海漂垃圾汙染海岸問題，兩岸也會在海域共同治理共識下解決。

至於多達20項的金廈小兩岸與福建省旅遊議題，包括旅遊產品和旅遊配套的對接，及鼓勵大陸居民跨海來遊的政策引導，也與相關單位有深入溝通。

楊鎮浯表示，對於非洲豬瘟問題，陸方已正面回應我方要求，於通關出境作業加派檢疫犬，採取嚴查措施，未來也會協助金門農特產品更便捷進入大陸市場。

鄉親關心的兩岸「通水」水質，陸方明確保證與我方一樣。另根據中新社報導，福建省政府計畫透過海底電纜，向金門、馬祖供電。

(中國時報)