南投燈會明登場 6大主題吸睛

2019年01月31日 04:11 中國時報 廖志晃 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投燈會將分別於2月1日埔里燈區、2月2日南投燈區登場，今年規畫水陸空6大吸睛主題，包括煙火、水舞、沙雕、花海、展覽及銅梁火龍等特別節目，白天晚上都好玩！南投縣長林明溱展示小豬提燈，並表示，燈會主題「福嘟嘟、發大財」，希望大家擺脫不順利，新春開始人人發大財。

花燈機器人見面秀

林明溱展示南投燈會小豬提燈時表示，小豬提燈的「檢疫」，是要通過安全玩具檢驗核可，在燈會開幕後發給民眾；林明溱也為浪漫情人橋宣傳，他說從橋上可欣賞花海、水舞表演，伴侶走過情人橋，很快就會「大肚子」，添丁大發財！

觀光處長王源鍾表示，今年在南投燈區貓羅溪水域，每晚都有水舞表演，並搭配《冰雪奇緣》等經典電影主題曲；燈會夜空在2月9、10、15、16及24日推出水舞煙火秀；光毯花園燈區在2月2、9、16、23及24日，從晚間7時到9時，每逢整點推出花燈機器人見面秀。

主燈旁的會展中心內，有南投縣中小學生製作的紙雕豬、藏傳佛教喇嘛製作的酥油花、來自「江南第一燈市」浙江海寧的龍燈及船燈、及可體驗虛擬實境的昆蟲VR展。南投燈會最受歡迎的表演節目，除了陝西腰鼓、銅梁火龍，七彩雲南、詩畫浙江燈彩藝術表演等，將從2月13日起陸續登場。

埔里燈區交通管制

埔里燈區主場實驗林附近道路將進行交通管制，活動將於2月16日達到高潮，在地社群青年規畫「埔里森林逐燈祭」，結合森林管樂、希望森林市集、敲鐘祈福、夜間提燈，要將台灣地理中心碑妝點得熱鬧繽紛。

(中國時報)