女模照片遭盜用 警受理究辦

2019年01月31日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

25歲兼職模特兒黃詩芩被人以假IG帳號盜用照片私訊騷擾，還威脅要在網路上「多PO幾個地方」，經向警方求助，目前轄區警所已受理報案。黃詩芩30日表示，因工作需要經營粉絲團，卻常被騷擾，甚至還有男性傳不雅下體照給她，讓她不勝其擾，希望警方抓到騷擾者。

長相甜美、身材佼好的黃詩芩，因兼職擔任模特兒2、3年，曾拍過不少漂亮的照片，也樂於在臉書、IG等社群網站分享。沒想到，2年來不僅經常被人私訊騷擾，還曾3度被不明人士盜用照片，甚至還有男性盜用她的照片，拿去騙取女生的私密照，直到被害人找上她才得知。

本月28日黃女突然接獲署名「黃濕」的不名人士在IG私訊她，聲稱要借用她的照片，並直接換上黃女的大頭貼。但黃女拒絕並要求撤照後，對方突然說，只是「借」來用，難道不行嗎？撤照「當然有條件」；黃女回說「會報警」，對方更語帶威脅反嗆，看她報案快，還是分享網路速度快，要讓她在各大網站爆紅，隨即關閉IG帳號。

當天晚間，黃女前往台南市警六分局金華派出所詢問該如何自保、對方有沒有犯什麼罪？警方研究後，30日決定受理，並通知黃女製作筆錄，將依法究辦。

黃女表示，她並不認識對方，她的IG也設定好友才能瀏覽，目前僅IG大頭照遭冒用，也無遭後製或散播不雅照，並不清楚對方的身分及目的。

警方則指出，員警曾當場至IG搜尋該冒用帳號時，但帳號已不存在，於是告知黃女可循IG向系統管理單位檢舉照片遭盜用一事，還表示如果符合任何刑事要件，警方會依規定受理。當時黃女僅說，將返家至IG系統檢舉該帳號，並進一步蒐集證據，隨即離去。

警方強調，黃女並未提及IG照片遭冒用至商業用途，也沒有被應召站刊登、招攬情事，因此認定對方只是前往警所諮詢法律問題，才建議她向IG檢舉。

(中國時報)