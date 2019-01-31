頭一遭 饒慶鈴洗男公廁 感覺還好啦

2019年01月31日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

響應國家清潔周活動，台東縣長饒慶鈴與縣府團隊一起在公車轉運中心清潔打掃，大家挽起袖子洗刷刷，饒慶鈴在清洗男公廁小便斗時，媒體問她什麼感覺，她笑說：「這是第1次洗男廁，還好啦，廁所就廁所啊！」

台東縣政府在公車轉運中心辦理國家清潔周活動，現場近300人參與，饒慶鈴被安排打掃男公廁，和一級主管們挽起袖子、蹲下身子，仔細清洗小便斗、廁所及牆面，連一些死角都不放過。

轉運站的公廁在大家辛苦清潔後，煥然一新，並通過環保稽查「特優級」標準；此外，轉運站四周、鐵花聚落及新生公園的環境，經縣府各局處、台東市公所、海巡署東部分署、空軍第七飛行訓練聯隊官兵、環保志工等齊心協力清理下，也清出不少菸蒂、垃圾。

饒慶鈴說，台東是觀光大縣，公廁可說是遊客優先接觸的必要設施，公廁整潔與否是給遊客的第一印象，也是觀光品質的重要指標，過年9天連假將有大批遊客到台東，希望大家一起保持公廁乾淨、讓遊客都喜歡台東。

饒慶鈴表示，台東全縣目前列管公廁有400座，優等級以上比率雖達98％以上，但當中部分公廁有必要改建或修繕升級，所以環保局今年也向環保署爭取到第1期1710萬元的補助經費，預計新建3座及修繕29座公廁，並將持續加強督導公廁管理單位做好清潔維護，期使公廁都能維持「不髒、不溼、不臭」。

(中國時報)